Secretário de Logística e Transportes do Estado vistoria obras da Mogi-Dutra

O secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, fará uma vistoria técnica às obras de duplicação da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, nesta quarta-feira (30).

A visita ocorrerá no quilômetro 37 da via, no sentido da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), na cidade de Arujá. A rodovia está sendo duplicada e passa por intervenções mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Além da duplicação, a Mogi-Dutra está sendo modernizada. Entre as mudanças, estão a implantação de viadutos, passarelas e posto de pesagem, além de melhorias nos acostamentos. Essas intervenções estão ocorrendo entre o quilômetro 32 e o quilômetro 39,45.

O investimento é de R$ 121,9 milhões, provenientes de verbas do governo