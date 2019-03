Semae interrompe distribuição de água na terça para melhorias na ETA Leste

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes interromperá a distribuição de água realizada pela Estação de Tratamento Leste, na próxima terça-feira (19), para limpeza de reservatório e montagem de estrutura para instalação da terceira bomba da estação elevatória. O serviço será das 5 às 16 horas, mas a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, devendo ser concluída durante a madrugada de quarta (20). Veja relação de bairros abaixo.

Quem possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.

Terceira bomba

A instalação da terceira bomba na Estação Elevatória de Água Tratada da ETA Leste é um investimento de R$ 542 mil para proporcionar uma “reserva estratégica” de funcionamento, mantendo o abastecimento contínuo mesmo em situações de futuros reparos na unidade.

Quando a autarquia faz a manutenção de uma bomba na elevatória, o fornecimento de água é reduzido. De acordo com o Departamento Técnico do Semae, com a bomba reserva, isso não será mais necessário, pois poderá manter o funcionamento pleno da elevatória, com duas bombas, mesmo se uma delas estiver em reparo.

Além da terceira bomba, a obra contempla melhorias nas instalações da elevatória, como sistemas de drenagem, acesso e substituição de válvulas.

No ano passado, em outro processo de melhorias na estrutura, a ETA Leste recebeu sistema de drenagem para os quatro adensadores por gravidade, o que facilitou e reduziu o tempo de limpeza dos equipamentos (adensadores). (Julio Nogueira)

Bairros onde a distribuição de água será interrompida na terça-feira (19/03):

- Botujuru

- Conjunto Residencial Cláudia

- Conjunto Residencial Jefferson da Silva;

- Jardim Bela Vista;

- Jardim Cíntia;

- Jardim das Bandeiras;

- Jardim Juliana;

- Jardim Maricá;

- Jardim São Pedro;

- Loteamento João Paulo Arruda;

- Loteamento Rio Acima;

- Loteamento Vem Viver Mogi;

- Morada do Sol;

- Residencial Fazenda Rodeio (Bella Citta);

- Residencial Granja Anita;

- Residencial Veredas;

- Sabaúna;

- Vila Andrade;

- Vila Horizonte;

- Vila Mathias;

- Vila Nova Aparecida;

- Vila Pauliceia;

- Vila São Paulo;

- Vila Suíssa.