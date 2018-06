Semae moderniza sistema de atendimento presencial e telefônico

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) implementou um novo sistema de atendimento presencial e telefônico para os clientes. A partir desta segunda-feira (18), os guichês da autarquia na unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Prefeitura têm uma nova estrutura, mais moderna, que tornará mais rápida a prestação de serviços, com totens e painéis de senha e organizadores de filas.

A modernização inclui a adoção de atendimento eletrônico, que somado ao serviço presencial e telefônico, forma uma rede de multisserviços de comunicação, voz e dados. A novidade, prevista para ser implantada até o fim do ano, é o atendimento via chat por meio da Agência Virtual da autarquia (www.semae.sp.gov.br).

O atendimento é para os serviços que já eram oferecidos no PAC, como solicitação de segunda via de conta, transferência de nome, parcelamento de débitos e pedido de novas ligações, entre outros.

A empresa responsável também fornece a infraestrutura, como novos computadores, totens e painéis de senha.

Para o serviço presencial, o número de funcionários aumentou de forma significativa, contando com 21 funcionários, sendo 19 atendentes e dois supervisores, que atenderão nos três PACs – dos dois supervisores, um ficará fixo no PAC da Prefeitura e um atuará em Braz Cubas e Jundiapeba, de forma alternada.

Além dessas melhorias, no caso do atendimento telefônico, outro benefício foi a redução de custos de 19,21% no valor do contrato.

“O modelo que está sendo implantado diminuirá o tempo de espera, já que terá uma maior cobertura nos horários de maior procura pelo atendimento”, afirma a encarregada de Relacionamento com o Cliente, Raphaela Ingles da Fonseca.

“Com os novos sistemas, prestaremos serviços de maneira mais ágil e descomplicada. Dentro de três meses, implantaremos o uso de máquina de cartão, para que o cliente tenha a opção de efetuar na hora o pagamento de débitos”, explica o diretor do Departamento Comercial do Semae, Robson dos Santos.

“Haverá treinamento e aperfeiçoamento contínuos dos atendentes, para garantirmos um serviço de qualidade, que atenda às solicitações e expectativas do consumidor”, conclui.

A vencedora da licitação e responsável pelo atendimento será a BK Consultoria e Serviços, que tem como clientes grandes empresas de vários setores, como Banco do Brasil, EDP, Receita Federal e Metrô, entre outras.