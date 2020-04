Taxa de isolamento social cai no Alto Tietê e não passa dos 54%

O índice de isolamento social do Alto Tietê acompanhou o do Estado de São Paulo e registrou queda no último levantamento divulgado pelo governo. De acordo com dados do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), a taxa de isolamento na região não passou dos 54% na última quarta-feira (22), índice alcançado apenas pela cidade de Poá.

Nas demais cidades da região, a taxa de isolamento variou. Em Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá e Itaquaquecetuba, o índice foi de 52%. Em Ferraz de Vasconcelos a taxa foi ainda menor. Dos quase 195 mil moradores do município, 50% respeitaram a recomendação e aderiram ao isolamento social.

Em todo o Estado de São Paulo, apenas 48% da população ficou em casa no dia 22 de abril. Essa é a pior marca para o estado desde o dia 09 de abril, quando o índice de isolamento alcançado foi de 47%.

Os números da região ainda se mantém distantes dos 70% almejados pelo governo. A marca foi estipulada pelo Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, e leva em consideração o número de leitos disponíveis no sistema de saúde no Estado. De acordo como centro, caso o índice continuar abaixo do recomendado, o sistema não terá a capacidade de atender a todos os pacientes infectados com o novo coronavírus.

O Simi-SP é viabilizado por meio de uma parceria entre quatro operadoras de telefonia móvel, Oi, Tim, Claro e Vivo. Essas empresas fornecem informações anônimas para o governo, que analisa e transforma esses dados em um mapa de calor que identifica os locais com maior aglomeração e indício de pessoas.

De acordo com o governo, nesses locais é realizado um reforço nas campanhas de prevenção e de combate ao Covid-19, juntamente com as prefeituras, além de campanhas que apontem a importância do isolamento social. Com essas informações, o governo também consegue distinguir em quais locais a adesão à quarentena é maior.

Até o momento é possível ver os índices de isolamento social de 104 municípios com mais de 70 mil habitantes.

Para consultar essas e outras informações, basta entrar no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.