Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos prende 111 pessoas em cinco meses no Alto Tietê

Ao todo, 111 pessoas foram presas pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) no Alto Tietê. A maioria por mandados de prisão em aberto. O número se refere aos cinco meses de 2019. O balanço foi divulgado pelo delegado Eduardo Boigues, responsável pelo grupamento de elite da Polícia Civil na região.

Fevereiro, abril e março agruparam o maior número de prisões: 78. O mês mais produtivo do grupo de elite foi fevereiro, com 29 pessoas capturadas. Em seguida vem abril, totalizando 27; e março, com 22. A lista também traz janeiro como o quarto melhor mês. Foram 18 pessoas presas; seguido de maio, totalizando 15 capturados.

Segundo Boigues, os dados refletem a um cenário positivo: o Garra é a unidade que mais prende criminosos no Alto Tietê. Disse também que este balanço é uma resposta a uma promessa antiga. Em outubro do ano passado, o delegado disse que "quem for procurado da Justiça, que vá embora, pois, vamos cumprir todos mandados de prisão da região", frisou à época, ao se referir a prioridade de cumprir mandados de prisão em aberto.

CRIMES

Desde o início do ano, o DS vem noticiando que o Garra não tem optado por realizar apenas um tipo de combate ao crime organizado. As ações vão da luta contra o narcotráfico até a descoberta de grupos de ladrões de cargas, golpistas e pedófilos.